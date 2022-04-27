İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi

AA - Barış Seçkin - Spor
 - Güncelleme:
İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi.

Yeşil-turunculu takımdan yapılan açıklamada, Paolo Zanetti'nin görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün geçen sezon Serie A'ya yükselmesindeki emeklerinden ötürü 40 yaşındaki genç teknik adama teşekkür edildi.

Venezia, ligde oynadığı son 8 maçı da kaybederek puan dahi almadı. Son 20 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Venezia, 1 maçı eksik, 22 puanla puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

AA / Barış Seçkin - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title