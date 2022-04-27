İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi.

Yeşil-turunculu takımdan yapılan açıklamada, Paolo Zanetti'nin görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün geçen sezon Serie A'ya yükselmesindeki emeklerinden ötürü 40 yaşındaki genç teknik adama teşekkür edildi.

Venezia, ligde oynadığı son 8 maçı da kaybederek puan dahi almadı. Son 20 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Venezia, 1 maçı eksik, 22 puanla puan tablosunun son sırasında yer alıyor.