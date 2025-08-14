İtalyan Atlet Mattia Debertolis, Dünya Oyunları'nda Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

29 yaşındaki İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında baygınlık geçirdikten 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, Uluslararası Oryantiring Federasyonu tarafından bildirildi.

İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Uluslararası Oryantiring Federasyonunun (IOF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mattia Debertolis, 8 Ağustos'ta Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 12. Dünya Oyunları sırasında oryantiring orta mesafe yarışmasında baygınlık geçirdi. Çin'in önde gelen sağlık kuruluşlarından birinde acil tıbbi müdahaleye rağmen 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti." denildi.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Başkanı Tom Hollowell, "Bu trajik can kaybının yarattığı tarifsiz üzüntüyü kelimelerle anlatamam." ifadesini kullandı.

29 yaşındaki İtalyan sporcunun ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
