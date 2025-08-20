İtalyan Antrenörler, İsrail'in Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti

İtalyan Antrenörler Birliği, Gazze için harekete geçmek adına İsrail'in uluslararası futbol müsabakalarından men edilmesini talep etti. Bu isteğin sebebi olarak, insanlık değerlerine ve ahlaki sorumluluklara atıfta bulunuldu.

İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Antrenörler Birliği (AIAC), Gazze için harekete geçilmesi ve İsrail'in uluslararası müsabakalardan geçici olarak men edilmesi adına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina'ya FIFA ve UEFA'ya başvurulmasını talep eden bir mektup yazdı.

Filistin halkı adına harekete geçme girişimini duyuran AIAC, söz konusu talebi, "sadece sembolik bir eylem değil, aynı zamanda Renzo Ulivieri liderliğindeki birlik tarafından paylaşılan ahlaki zorunluluğa yanıt veren gerekli bir tercih" olarak nitelendirdi.

AIAC Başkanı Ulivieri, "Sporun temelini oluşturan insanlık değerleri, bizi korkunç sonuçları olan baskı eylemlerine karşı koymaya zorluyor." ifadesini kullandı.

Birliğin başkan yardımcısı Roberto Perondi ise "Dünya alevler içinde. Filistinliler gibi birçok insan acı çekiyor. Kayıtsızlık kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Milli Futbol Takımı, 8 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
