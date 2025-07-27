İtalya, Voleybol Milletler Ligi'nde Şampiyon Oldu

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FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, şampiyonluk kupasını kazandı. Finaldeki ödül töreninde madalyalar dağıtıldı.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İtalya, kupasını aldı.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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