İtalya, VNL Yarı Finalinde Polonya'yı 3-0 Geçerek Finale Yükseldi

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FIVB Milletler Ligi yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya veya Japonya ile karşılaşacak. Polonya, yarın üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Stanislava Simic (Sırbistan)

İtalya : Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini)

Polonya : Korneluk, Czyrnianska, Wenerska, Stysiak, Lukasik, Gryka (Szczyglowska, Smarzek, Damaske, Grabka, Jurczyk, Piasecka)

Setler: 25-18, 25-16, 25-14

Süre: 84 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0 yendi.

İtalya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselen ilk takım olurken Polonya ise yarın üçüncülük maçına çıkacak.

İtalya, finalde bugün TSİ 21.00'de oynanacak Brezilya- Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.

VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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