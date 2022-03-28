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İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi

İtalya Milli Takımı, yarın Türkiye ile Konya'da oynayacağı müsabaka öncesi son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi.

KONYA (İHA) - İtalya Milli Takımı, yarın Türkiye ile Konya'da oynayacağı müsabaka öncesi son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi.

2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya, yarın 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Türkiye ile özel maçta karşı karşıya gelecek. İtalyanlar, bu mücadele öncesi son çalışmasını tesislerinde gerçekleşirdi.

Bu akşam TSİ 19.00'da Konya'ya gelmesi beklenen İtalya Milli Takımı, havalimanından doğrudan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na geçecek ve medyaya görüntü vermek amacıyla statta kısa bir yürüyüş yapacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, İtalya, Milli, Konya, Spor, Haberler

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