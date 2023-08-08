Üye Girişi
Haberler

İtalya, Sutopu Finalinde Macaristan'ı Yendi

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler sutopu finalinde İtalya ve Macaristan takımları mücadele etti. Karşılaşmanın galibi İtalya olurken, altın madalya kazanan İtalyan sporcular büyük sevinç yaşadı.

CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) --  Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler sutopu finalinde İtalya ve Macaristan takımları mücadele etti. Karşılaşmanın galibi İtalya olurken, altın madalya kazanan İtalyan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Macaristan İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title