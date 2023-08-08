İtalya, Sutopu Finalinde Macaristan'ı Yendi
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler sutopu finalinde İtalya ve Macaristan takımları mücadele etti. Karşılaşmanın galibi İtalya olurken, altın madalya kazanan İtalyan sporcular büyük sevinç yaşadı.
CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler sutopu finalinde İtalya ve Macaristan takımları mücadele etti. Karşılaşmanın galibi İtalya olurken, altın madalya kazanan İtalyan sporcular büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: Xinhua / Spor