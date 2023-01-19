İtalya Süper Kupası Inter'in Spor Haberleri İtalya Süper Kupa finalinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı. İtalya Süper Kupa finalinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı. İtalya Süper Kupa finalinde geçen sezon İtalya Kupası'nı kazanan Inter'le, Serie A'yı lider bitiren Milan karşılaştı. Söz konusu final aynı zamanda Milan derbisine de sahne oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyadh'da oynanan maçı 3-0 kazanan Inter kupayı müzesine götürdü. Müsabakanın 10.dakikasında Dimarco, 21.dakikasında Dzeko'nun golüyle mavi-siyahlılar ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 77. dakikada Martinez attığı golle Inter sahadan 3-0 galip ayrıldı. Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı müsabakanın 84. dakikasında yerini Asllani'ye bıraktı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Süper Kupa İtalya Milan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İtalya Süper Kupası Inter'in - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.