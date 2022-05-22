İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu. - Haberler

İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu.
İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor