İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu. - Haberler

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İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

İtalya Serie A'nın son haftasında Milan, deplasmanda karşı karşıya geldiği Sassoulo'yu 3-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İtalya Serie A, Şampiyon, Milan, Spor, Haberler

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