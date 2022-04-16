İtalya Serie A'da Milan, Genoa'yı 2-0 yendi - Haberler

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İtalya Serie A'da Milan, Genoa'yı 2-0 yendi

AA - Barış Seçkin - Spor
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İtalya Serie A'da Milan, Genoa'yı 2-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Milan, Genoa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Milan, Genoa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk için favori gösterilen takımlardan Milan ile kümede kalma mücadelesi veren Genoa karşılaştı.

Ev sahibi takım 11. dakikadaki Rafael Leao'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Milan, 87. dakikada Junior Messias ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Genoa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Milan, ligde 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Böylece puanını 71 yapan kırmızı-siyahlı takım, en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde Serie A'da liderliğini sürdürdü.

Milan, bu maçla ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Diğer yandan Genoa ise ligde üst üste 3'üncü, toplamda 15'inci yenilgisini alırken, haftayı puansız kapattı ve 22 puanla 19. sırada kaldı.

AA / Barış Seçkin - Spor

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