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İtalya Serie A'da ilk kez bir kadın hakemin yönettiği maçı Sassuolo farklı kazandı

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İtalya Serie A'da ilk kez bir kadın hakemin yönettiği maçı Sassuolo farklı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk kez kadın bir orta hakemin görev yaptığı maçta Sassuolo, Salernitana'yı 5-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk kez kadın bir orta hakemin görev yaptığı maçta Sassuolo, Salernitana'yı 5-0 yendi.

Sassuolo, ligin 8. haftasındaki mücadelede Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırladı.

Serie A'da bir kadın hakemin görev yaptığı ilk maç olarak tarihe geçen müsabakada 31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi düdük çaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Lauriente ve 39. dakikada Pinamonti'nin penaltıdan golüyle 2-0 önde bitiren Sassuolo; 53. dakikada Thorstvedt, 76. dakikada Harroui ve ve 90+2. dakikada Antiste'nin golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Ev sahibi Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Kaan Ayhan, yedek kulübesinde başladığı maçta 67. dakikada Erlic'in yerine oyuna dahil oldu.

Sassuolo, bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Bu arada, Hakem Maria Sole Ferrieri Caputi'nin 38. dakikada Sassuolo lehine verdiği penaltı kararı, maç içinde kısa süre tartışma konusu olsa da VAR sistemi de penaltı kararını teyit etti.

La Gazzetta dello Sport, Caputi'nin Serie A'daki ilk maçını "mükemmel" yönettiğini yazdı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor

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