İtalya, Polonya'yı 3-0 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya, Polonya'yı setlerde 25-17, 25-21, 25-18 ile mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Salon: Huamark

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

İtalya : Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini)

Polonya : Jurczyk, Wenerska, Damaske, Korneluk, Stysiak, Lukasik (Szczyglowska, Kowalewska, Smarzek, Czyrnianska)

Setler: 25-17, 25-21, 25-18

Süre: 67 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İtalya, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İtalya, Brezilya-Fransa karşılaşmasının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
