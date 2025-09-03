İtalya, Polonya'yı 3-0 Yenerek Yarı Finale Yükseldi
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya, Polonya'yı setlerde 25-17, 25-21, 25-18 ile mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Salon: Huamark
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
İtalya : Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini)
Polonya : Jurczyk, Wenerska, Damaske, Korneluk, Stysiak, Lukasik (Szczyglowska, Kowalewska, Smarzek, Czyrnianska)
Setler: 25-17, 25-21, 25-18
Süre: 67 dakika
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İtalya, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya, Brezilya-Fransa karşılaşmasının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor