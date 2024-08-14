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İtalya'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısı

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İtalya'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı 12 altın madalyadan 3'ü, Roncadelle kasabasından çıktı. Kasaba, spor yatırımlarının başarıya etkisini vurguluyor.

İtalya’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı 12 altın madalyadan 3’ü, yaklaşık 9 bin 500 nüfuslu bir kasabadan çıktı. Kuzeydeki Roncadelle kasabası, bu başarının sırrının izini süren gazetecilerin akınına uğrarken, yerel yönetim bu sonuçta spora yatırımın etkili olduğunu vurguluyor.

Brescia kentine bağlı kasabadan kadın voleybol milli takımı kaptanı Anna Danesi’nin yanı sıra Giovanni De Gennaro kano slalom, Alice Bellandi de judoda altın madalya aldı.

Roncadelleli sporcuların bu başarısı sonrası kasaba son günlerde basında “inanılmaz Roncadelle vakası”, “altın madalyalıların kasabası”, “sporun dünya başkenti” gibi ifadelerle geniş yer buluyor.

Olimpiyat başarısıyla özdeşleşen kasabanın adının, İtalyanca altın anlamındaki “oro” ekiyle “Roncadoro” olarak değiştirilmesini talep edenler de var.

İtalya basını 9 bin 500 nüfuslu kasabanın Brezilya, Belçika ve Sırbistan gibi ülkelerle eşit sayıda altın madalya kazandığına, çok sayıda ülkeyi de geride bıraktığına dikkat çekiyor.

Basın ve sosyal medyadaki bazı yorumlarda bölgesinin havasının bir nevi “iksir” tesiri yaptığını iddia edenler de olsa da yerel yönetim bu başarıya daha rasyonel ve teknik bir açıklama getiriyor.

Belediye Başkanı Roberto Groppelli, spor tesislerine yapılan yatırımlara vurgu yapıyor.

1980’lerden beri faal olan Roncadelle Belediye Spor Merkezi (CSCR) özellikle son iki belediye yönetimi döneminde, Avrupa Birliği fonlarıyla yenilenmiş. Tesiste 14 farklı spor branşında, çevre belediyelerden de gelen yüzlerce genç antrenman yapıyor.

Voleybol milli takım kaptanı Danesi 5 yaşında, judoda altın madalya alan Bellandi de 3 yaşında burada spora başlamış.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport da, “birkaç kilometrelik bir alanda dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarının yoğunlaştığı” kasabanın büyüklük, refah seviyesi ya da nüfus olarak ilk sıralarda yer almadığını belirtti ve “Bu kasabanın özelliği ne?” sorusunu sordu.

Gazete bu soruya “Çok sayıda kişinin spor yaptığı, tesis sıkıntısının yaşanmadığı, aidiyet duygusunun yaygın olduğu kasabada, en iyi yeteneklerin başarıları herkes tarafından kendi başarısı gibi hissediliyor” yanıtını verdi.

La Repubblica gazetesine konuşan Belediye Başkanı Groppelli de, “Anna, Giovanni ve Alice bizim gururumuz” dedi ve yaşadıkları mutluluğu şöyle aktardı:

“Bu tam anlamıyla bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Olimpiyat tarihine geçmek 9.000 nüfuslu her kasabanın harcı değil. Roncadelle bunu başardı."

BBC

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