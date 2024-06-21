İtalya'nın futbol efsanesi Roberto Baggio soygun ve saldırıya uğradı

İtalya'nın futbol efsanelerinden Roberto Baggio dün gece İspanya- İtalya arasındaki EURO 2024 maçını izlerken evine giren soyguncuların saldırısına uğradı.

57 yaşındaki eski oyuncunun kuzeydeki Vicenza kenti yakınlarındaki villasına dün gece yerel saatle 22 civarında 5 soyguncu girdi.

Yerel basındaki haberlere göre silahlı çeteye müdahale etmeye çalışan Baggio, başına tabanca kabzasıyla vurulması sonucu yaralandı.

Baggio ve ailesini bir odaya kilitleyen soyguncular evden mücevher, saat ve nakit para çalarak kaçtı.

Soygunda çalınan kıymetli eşyanın toplam değeri henüz açıklanmadı.

Yaklaşık 40 dakika süren soygun sonrası Baggio kilitli kapıyı kırarak polisi aradı.

Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun başına birkaç dikiş atıldığı, ailesinin durumunun da iyi olduğu belirtiliyor.

Roberto Baggio, Altavilla Vicentina kasabasında kırsal ve soyutlanmış bir alandaki villasında eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Olay sonrası ANSA haber ajansına bir açıklama yapan Baggio, “Neyse ki yaşadığımız şiddet yalnızca birkaç dikiş ve morluğa yol açtı, ama çok fazla korkuya da sebep oldu. Şimdi korkunun üstesinden gelmek gerekecek” dedi.

Destek mesajları

Baggio’ya spor ve siyaset dünyasından destek mesajları geldi.

Olayın yaşandığı Veneto bölgesinin başkanı Luca Zaia, “futbolumuzun ve bölgemizin sembol şampiyonu” dediği eski oyuncu ve ailesine saldıran “haydutların adalete teslim edileceği” sözü verdi.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de yaşananları “utanç verici” diye niteledi ve “Polise güvenim sonsuz, umarım bu suçlular bir an önce tespit edilir ve hoşgörüsüz bir şekilde cezalandırılır" dedi.

İtalya Milli Takımı’nda oynadığı dönemde “ilahi at kuyruğu” (divin codino) lakabıyla anılan Roberto Baggio, 2004'te sahalara veda etmeden önce aralarında AC Milan, Inter Milan, Juventus ve Fiorentina'nın da olduğu birinci lig takımlarında forma giydi.

Baggio, üç Dünya Kupası'nda gol atan tek İtalyan.

1993’te yılın futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

1994’te ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalya'yı finale taşıdı ancak kritik bir penaltıyı kaçırması kupayı Brezilya'ya kazandırdı.

Baggio 2015’te verdiği bir söyleşide, yıllar sonra bile bu anın “hala aklından çıkmadığını” söylemişti.