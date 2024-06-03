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İtalya Milli Teknik Direktörü Spaletti: Türkiye çok güçlü bir takım

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İtalya Milli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ve yarın zor bir hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.

İtalya Milli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ve yarın zor bir hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda TSİ'de 22.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya Milli Teknik Direktörü Luciano Spaletti de mücadele öncesi Floransa'da bulunan Coverciano Teknik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum"

Kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek sözlerine başlayan Spaletti, "Takım çok ciddi çalışıyor. Çok yoğun bir program uyguladık. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sorumluluklarımızı biliyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Sahada oyunumuzun yavaş yavaş oturduğunu görmek istiyorum"

Tecrübeli teknik adam, 30 kişilik aday kadronun 27'ye düşürüleceğinin hatırlatılması üzerine, "Sahada oyunumuzun yavaş yavaş oturduğunu görmek istiyorum. Dışarıda bırakılacak futbolcuları seçmek hiç kolay olmayacak. Belki daha sonra davet edeceğimiz futbolcular da olacak. Hazırlık maçlarında oyuncularımızın oynayacağımız oyuna vereceği cevap çok önemli" şeklinde konuştu.

"Yarın herkes dakika olarak eşit bir şekilde oynayacak"

Yarın Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçının kendilerine gelecekle alakalı bilgiler vereceğine dikkat çeken Luciano Spaletti, "Kadro hakkında da çok fazla konuşamam. Ama yarın herkes dakika olarak eşit bir şekilde oynayacak. Yarın 6 değişiklik hakkımız var, hepsini kullanacağız" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye çok güçlü bir takım"

Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı çok iyi tanıdığını da belirten başarışı çalıştırıcı, "Futbolcu olarak da hoca olarak da çok akıllı. Adana Demirspor'da da çok başarılı oldu. Kalitesini gösterdi orada. Türkiye de çok kaliteli bir takım. Orta sahada ve ileride çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük takımlarda oynayan futbolculara sahip. Daha önce önemli takipleri yendiler. Gayet zor bir maç. Ama yapmak istediklerimiz adına çok önemli bir maç oynayacağız" diye konuştu. - BOLOGNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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