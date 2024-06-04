İtalya Milli Takımı EURO 2024'te Mutlu Son Arayacak

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son şampiyon İtalya Milli Takımı, turnuva tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Futbolda turnuva deyince akıllara gelen ilk birkaç ülke arasında yer alan "Gök Mavililer", EURO 2024'te de zirve mücadelesi verecek.

Şampiyona tarihinde 2 kez mutlu sona ulaşan İtalya, ikişer kez final ve yarı final oynama başarısı gösterdi.

B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek İtalya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde şampiyona elemelerine başlayan İtalya, bu aşamada beklentinin uzağında kaldı.

Elemelerde C Grubu'na sahasında İngiltere mağlubiyetiyle başlayan "Gök Mavililer", ardından Malta'yı mağlup etti. İlk 2 maçın ardından Mancini ile yollarını ayıran İtalya, göreve Luciano Spaletti'yi getirdi.

Spaletti yönetiminde grubunda 6 müsabakaya çıkan İtalya, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Grupta son müsabakaya Ukrayna ile aynı puanda giren İtalya, rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken maçtan beraberlikle ayrılmayı bilerek 2. sırayı elde etti ve şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Grubunda 16 gol atmayı başaran İtalya, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

İtalya'nın elemelerde aldığı sonuçlar şöyle:

İtalya-İngiltere: 1-2

Malta-İtalya: 0-2

Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1

İtalya-Ukrayna: 2-1

İtalya-Malta: 4-0

İngiltere-İtalya: 3-1

İtalya-Kuzey Makedonya: 5-2

Ukrayna-İtalya: 0-0

Öne çıkan oyuncuları

Dünya futboluna çok önemli hücum oyuncuları kazandıran İtalya, turnuvalarda savunma yönüyle öne çıkan bir ekip olarak dikkati çekiyor.

Uzun yıllar savunma tandemini oluşturan Giorgio Chiellini ile Leonardo Bonucci ikilisinden faydalanamayacak "Gök Mavililer", yine de savunmada gücünü koruyacak.

Kalesinde Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma'yı bulunduran İtalya'da savunmada son şampiyon Inter'den Alessandro Bastoni yer alıyor.

Orta alanda Jorginho ve Nicolo Barella gibi oyunculara sahip İtalya'da, hücumda Federico Chiesa en tehlikeli isim olarak ön plana çıkıyor.

Kadrosu

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori (Napoli), Ivan Provedel, Mattia Zaccagni (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolo Barella, Davide Frattesi (Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci (Torino), Riccardo Calafiori, Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Cambiaso, Nicolo Fagioli, Federico Chiesa (Juventus), Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy (Roma), Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca (Atalanta), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Jorginho (Arsenal), Mateo Retegui (Genoa).

Turnuva geçmişi

İtalya Milli Takımı, daha önce bu turnuvaya 10 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 45 maça çıkan İtalya, bu müsabakalardan 21'ini kazandı, 18'inden beraberlikle ayrıldı ve sadece 6 kez yenildi.

Turnuva tarihinde 1968 ve 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıları şöyle:

1968: Şampiyon

1980: Yarı Final

1988: Yarı Final

2000: Final

2012: Final

2020: Şampiyon

Maç takvimi

İtalya'nın EURO 2024 B Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

15 Haziran:

22.00 İtalya-Arnavutluk

20 Haziran:

22.00 İspanya-İtalya

24 Haziran:

22.00 Hırvatistan-İtalya