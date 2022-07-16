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İtalya maçının ardından

AA - Musa Samur - Spor
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İtalya maçının ardından

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, iki takımın sahadaki seviyelerinin aynı olmadığını söyledi.

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, iki takımın sahadaki seviyelerinin aynı olmadığını söyledi.

Giovanni Guidetti, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada İtalya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu karşılaşma iyi ki Ankara'da oynandı. Taraftar bizi enerjileriyle desteklediler ve katkı verdiler." dedi.

"İki takımın seviyesi aynı değildi sahada." ifadesini kullanan Guidetti, "Şimdi soyunma odasına gideceğim ve yarınki maç için düşünmeye ve hazırlanmaya başlayacağız. Bu taraftar madalyayı hak ediyor. Biz de yarın sahada bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Milli takım oyuncusu İlkin Aydın, turnuvanın bu karşılaşmayla bitmediğini vurgulayarak, kürsüde olmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi konuştukları oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren İlken Aydın, "Bu maçla turnuva bitmedi. Yarın kürsü için sahada olacağız. Kürsüde olmak istiyoruz. Bu maçtaki hatalarımızdan ders çıkaracağız. Sabah antrenmanımızı yapıp üçüncülük için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Musa Samur - Spor

voleybol Ankara İtalya Spor Haberler

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