İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde - Haberler

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İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde

AA - Barış Seçkin - Spor
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İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.

Milano'nun iki dev takımı, kupa yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda bir kez daha kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Inter, henüz 4. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.

Martinez, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Inter'in yeni transferlerinden Robin Gosens, farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 73 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Bu sonuçla Inter, 2010-2011 sezonundan bu yana kupada ilk kez finale çıktı. Mavi-siyahlı takım, o sezon finalde Palermo'yu 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında Juventus ile Fiorentina bugün karşılaşacak. Juventus, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fiorentina'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırlayacak.

AA / Barış Seçkin - Spor

Giuseppe Meazza Stadı, Milano, İtalya, Milan, Spor, Haberler

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