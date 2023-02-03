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İtalya Kupası'nda Juventus, Lazio'yu tek golle geçerek yarı finale çıktı

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İtalya Kupası'nda Juventus, Lazio'yu tek golle geçerek yarı finale çıktı

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Lazio'yu 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Lazio'yu 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupada tek maçı eleme usulüne göre yapılan çeyrek final turunda son maç oynandı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda başkent ekibi Lazio'yu konuk eden Juventus, 44. dakikada Bremer'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio'yu eleyen Juventus, adını yarı finale yazdırdı.

İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu: Cremonese-Fiorentina ve Juventus-Inter.

Kupada yarı final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor

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