İtalya Kupası'nda Juventus, Lazio ve Atalanta çeyrek finale yükseldi Spor Haberleri Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda mücadele eden takımlardan Juventus, Lazio ve Atalanta rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi. Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda mücadele eden takımlardan Juventus, Lazio ve Atalanta rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi. Kupada bugün oynanan son 16 turu maçlarında, Atalanta konuk ettiği Spezia'yı 5-2 mağlup ederken, Lazio da sahasında ağırladığı Bologna'yı 1-0 yendi. Juventus da konuk ettiği Monza'yı 2-1'lik skorla geçti. Bu sonuçlarla Juventus, Lazio ve Atalanta, İtalya Kupası'nda adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Bugünkü maçlarla kupada son 16 turu mücadeleleri tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu: Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese ve Juventus-Lazio. Spor Kaynak: AA / Barış Seçkin Juventus Bologna İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İtalya Kupası'nda Juventus, Lazio ve Atalanta çeyrek finale yükseldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.