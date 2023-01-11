İtalya Kupası'nda Inter çeyrek finale kaldı Spor Haberleri İtalya Kupası son 16 turunda Inter, Parma'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İtalya Kupası son 16 turunda Inter, Parma'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Stanko Juric attığı golle Parma'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Inter, 88. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde sahneye çıkan Francesco Acerbi, 110. dakikada bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda rakibini mağlup eden Inter, adını son 8 arasına yazdıran ilk takım oldu. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Giuseppe Meazza Stadı İtalya Spor Haberler

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