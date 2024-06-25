İtalya, Hırvatistan ile berabere kalarak son 16'ya yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında İtalya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16 biletini aldı.

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan kritik maçın ilk yarısında iki takım da fazla risk almaktan kaçındı. İlk devrenin en tehlikeli atağını İtalya geliştirdi. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic, 27. dakikada Bastoni'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda topu kornere çelmeyi başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan, aradığı golü 55. dakikada buldu. Hırvatlar, iki dakika içerisinde önce kaçan penaltı, ardından gelen golle büyük duygu değişimi yaşadı. 54. dakikada kaçırdığı penaltının yaşattığı hayal kırıklığı kabus gibi Hırvatların üzerine çökmüşken yalnızca bir dakika sonra attığı golle sahneye çıkan Modric, bu kez ülkesinin üzerine bir güneş gibi doğarak kendini affettirdi.

Golden sonra baskısını artıran İtalya, üst üste girdiği pozisyonlardan faydalanamasa da 90+8. dakikada Zaccagni'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve son 16 biletini kaptı. Galibiyete çok yaklaşan ve turnuva takımı hüviyetini bir kez daha ispatlamaya hazırlanan Hırvatlar ise uzatma dakikalarında gelen gole engel olamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İtalya ikinci olarak son 16 turunda

Grupta üç maçta elde ettiği 4 puanla ikinci sırayı alan İtalya, lider İspanya'nın ardından ikinci olarak 16 turuna yükseldi.

Arnavutluk'u 2-1 yenen ve İspanya'ya 1-0 kaybeden "Gök Mavililer", son maçta Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya, son 16 turunda A Grubu'nu ikinci sırada bitiren İsviçre ile eşleşti. İsviçre-İtalya karşılaşması, 29 Haziran Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hırvatistan en iyi üçüncülerden biri olmayı bekleyecek

Hırvatistan, grupta üç maç sonunda topladığı 2 puanla üçüncü sırayı aldı.

İspanya'ya 3-0 yenilen ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı İtalya maçında 1-1'lik eşitliğe razı oldu.

Hırvatlar, kalan maçlarda alınan sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi bekleyecek.

Arnavutluk ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

Modric, turnuva tarihinin en yaşlı golcüsü

Luka Modric, 38 yaş 289 günlükken İtalya filelerine gönderdiği topla, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak tarihe geçti.

Ülkesinin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok forma giyen (16) oyuncusu Modric, Hırvatların turnuvadaki en golcü futbolcusu ünvanına da ortak oldu.

Kariyerindeki 5. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Modric, turnuva tarihindeki 4. golünü atarak bu alanda Perisic'i yakaladı.

Modric, 80. dakikada oyundan çıkarken Hırvat taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Calafiori cezalı duruma düştü

İtalya Milli Takımı'nda Calafiori, Hırvatistan karşısında turnuvadaki ikinci sarı kartını gördü.

Arnavutluk maçında da sarı kartı bulunan savunma oyuncusu, son 16 turunda cezalı duruma düştü.

Hırvat taraftarlar ağırlıktaydı

EURO 2024 için Leipzig'e akın eden Hırvat futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan ve gün boyunca Leipzig sokaklarında tezahüratlarda bulunan Hırvat taraftarlar, stadın neredeyse 4'te 3'lük kısmını doldurdu.

Maçın başlarında takımlarına büyük destek veren Hırvatların coşkusu, uzatma dakikalarında yedikleri golle yerini hüzne bıraktı.