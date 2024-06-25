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İtalya, Hırvatistan ile berabere kalarak son 16 turuna yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya, son 16 turuna yükseldi.

Stat: Leipzig

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Hırvatistan : Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric (Dk. 80 Majer), Brozovic, Kovacic (Dk. 70 Ivanusec), Sucic (Dk. 70 Perisic), Mario Pasalic (Dk. 46 Budimir), Kramaric (Dk. 90 Juranovic)

İtalya : Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Dk. 81 Zaccagni), Jorginho (Dk. 81 Fagioli), Barella, Raspadori (Dk. 75 Scamacca), Pellegrini (Dk. 46 Frattesi), Dimarco (Dk. 57 Chiesa), Retegui

Goller: Dk. 55 Modric ( Hırvatistan ), Dk. 90+8 Zaccagni ( İtalya )

Sarı kartlar: Dk. 24 Sucic, Dk. 60 Modric, Dk. 73 Ivanusec, Dk. 78 Pongracic, Dk. 82 Stanisic, Dk. 90+1 Brozovic ( Hırvatistan ), Dk. 90+3 Calafiori, Dk. 90+6 Fagioli, Dk. 90+10 Spalletti (Kulübede) ( İtalya )

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya, son 16 turuna yükseldi.

54. dakikada Hırvatistan penaltı kaçırdı. VAR incelemesinin ardından topun ceza sahasında Frattesi'nin eline değdiğini tespit eden hakem Makkelie, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Modric'in vuruşunda kaleci Donnarumma, yerden soluna gelen topu çıkarmayı başardı.

55. dakikada Hırvatistan golü buldu. Sucic'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önündeki Budimir'in vuruşunda top Donnarumma'dan döndü. Modric, kaleciden seken topu filelere göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

90+8. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. Calafiori, ceza sahasının solundaki Zaccagni'ye pasını verdi. Zaccagni'nin plase vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla İtalya, grupta 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı. Hırvatistan ise 2 puanla üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Spor

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