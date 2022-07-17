İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - Haberler

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İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nun en sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. FIVB Milletler Ligi'ni dünya birincisi olarak tamamlayan İtalya, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Brezilya ise Milletler Ligi'ni ikinci olarak tamamladı.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Rene Karina Noemi (Arjantin)

İtalya: Chirichella Cristina, Orro Alessia, Pietrini Elena, Danesi Anna, Egonu Paola Ogechi, Bosetti Caterina Chiara (Lubian Marina, de Gennaro Monica)

Brezilya: Silva Carneiro Macris, Braga Guimaraes Gabri, da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabella, Gambatto Kudiess Julia (Alexandre Costa Nunes, Montibeller Rosamaria, Ratzke Roberta Silva, Geraldo Teixeira Loren)

Setler: (25-23), (25-22), (25-22)

Süre: 80 dakika (28,26,26) - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankaraspor Brezilya voleybol İtalya Spor Haberler

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