İtalya, FIVB Milletler Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı

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FIVB Milletler Ligi finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-1 yenerek turnuvayı üst üste ikinci kez kazanırken, toplamda üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü sırada yer aldı.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya : Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya : Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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