İtalya, FIVB Milletler Ligi Çeyrek Finalinde ABD'yi Saf Dışı Bıraktı

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FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya, ABD'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Setler 25-22, 25-21, 28-26 sonuçlarıyla tamamlandı. İtalya, yarı finalde Polonya-Çin maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

İtalya : Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Giovannini, Cambi, Nervini)

ABD: Rettke, Franklin, M. Skinner, Poulter, A. Skinner, Igiede (Rodriguez, Eggleston, Samedy, Lanier, Franklin)

Setler: 25-22, 25-21, 28-26

Süre: 93 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi.

İtalya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya, yarı finalde, TSİ 21.00'de oynanacak Polonya-Çin mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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