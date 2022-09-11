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İtalya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselerek Polonya'nın rakibi oldu

Spor Haberleri

İtalya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselerek Polonya'nın rakibi oldu

FIVB 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, Slovenya'yı 3-0 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

FIVB 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, Slovenya'yı 3-0 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen turnuvada, İtalya setleri, 25-21, 25-22, 25-21 alarak finale çıktı.

Günün diğer yarı final karşılaşmasında ise Polonya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale adını yazdırmıştı.

Finalde, yarın İtalya ile Polonya karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Slovenya Polonya İtalya Spor Haberler

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