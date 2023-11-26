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İtalya Davis Kupası Finalleri'nde şampiyon oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Davis Kupası Finalleri'nde İtalya, Avustralya'yı mağlup ederek şampiyon oldu. İtalya, 1976'dan sonra ikinci kez bu prestijli turnuvada şampiyonluğa ulaştı.