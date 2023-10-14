İtalya'da Yasa Dışı Bahis Skandalı Genişliyor

İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen futbolculara ek olarak, bahis skandalına 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karıştığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında birçok futbolcunun adı geçerken, bazı oyuncuların kumar bağımlılığından tedavi olmayı kabul ettiği belirtildi.

İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen futbolculara ek olarak, bahis skandalına 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karıştığı ileri sürüldü.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yasa dışı bahis soruşturması ülke gündemindeki yerini koruyor.

Bahis skandalına karışan ünlü futbolcuların isimlerini duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, skandalda halihazırda adı geçen oyuncuların dışında, 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karıştığını ileri sürdü.

Bu arada, Corriere della Sera gazetesinin konuyla ilgili bir diğer haberinde ise 12 Ekim'de İtalya Milli Takım'nın Coverciano'daki tesislerinde kamptayken yasa dışı bahis soruşturmasında yer aldığı kendisine polislerce tebliğ edilen İngiltere'nin Newcastle United takımı oyuncusu Tonali'nin zor günler geçirdiği belirtildi.

Gazetenin haberine göre, Tonali'nin kumar bağımlılığından tedavi olmayı kabul etti. Milli takım kampından ayrıldıktan sonra Milano'ya geçen Tonali'nin bugün kulübünün ayarladığı özel uçakla İngiltere'ye döndüğü bildirildi.

La Repubblica gazetesinin haberinde de bahis soruşturması çerçevesinde ilk sorgulanan isim olan Juventuslu Nicolo Fagioli'nin 1 milyon avroyu geçen bahis oynadığı belirtildi.

Bahis oynadığını kabul eden Fagioli'nin kendi takımına bahis oynayıp oynamadığının soruşturmayı yürüten savcılarca araştırıldığı ifade edildi.

Basında çıkan haberlerde, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Ayrıca, İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor savcılığının da Torino'daki savcılıktan konuyu sportif yaptırım açısından incelemek için bilgileri istediği belirtildi.

Yasa dışı bahis soruşturması

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mafya ile mücadele soruşturmasından keşifle başlattığı yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin soruşturmasına şu ana kadar Juventuslu 22 yaşındaki Nicolo Fagioli, İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, Newcastle United'lı Sandro Tonali'nin adı karışmıştı.

Fagioli, bahis oynadığını kabul ederken, Zaniolo hakkındaki iddiaları reddetmiş, Tonali'nin ise çok üzgün olduğu basına yansımıştı.

Corona, 13 Ekim'de Romalı Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'nin de adını vermiş ancak adli makamlardan şu ana kadar Zalewski'nin soruşturmaya dahil olduğuna dair bir bilgi basına yansımadı.

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.