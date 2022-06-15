İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi yenerek finale yükseldi - Haberler

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İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi yenerek finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi yenerek finale yükseldi

İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi yenerek finale yükseldi.

İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere'yi yenerek finale yükseldi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası'na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

(İHA)

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