İtalya'da Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Türk sporcular piste çıktı

İtalya'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 milli sporcu mücadele etti. Kadınlar flöre kategorisinde Fatima Zehra Anbarlılar 78'inci, Nazlı Ceren Alioğlu 80'inci, Lal Ertün 87'nci ve Almila Birçe Durukan 113'üncü oldu. Erkekler epede ise Hilmi Taha Ekenler 234'üncü sırada yer aldı. Yarın ise kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.