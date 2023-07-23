İtalya'da Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Türk sporcular piste çıktı
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İtalya'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 milli sporcu mücadele etti. Kadınlar flöre kategorisinde Fatima Zehra Anbarlılar 78'inci, Nazlı Ceren Alioğlu 80'inci, Lal Ertün 87'nci ve Almila Birçe Durukan 113'üncü oldu. Erkekler epede ise Hilmi Taha Ekenler 234'üncü sırada yer aldı. Yarın ise kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.
İtalya'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 5 milli sporcu piste çıktı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Milano şehrindeki şampiyonada kadınlar flörede Fatima Zehra Anbarlılar'ın 78'inci, Nazlı Ceren Alioğlu'nun 80'inci, Lal Ertün'ün 87'nci ve Almila Birçe Durukan'ın ise 113'üncü olduğu belirtildi.
Erkekler epede ise Hilmi Taha Ekenler'in şampiyonayı 234'üncü sırada tamamladığı kaydedildi.
Şampiyonada yarın kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.