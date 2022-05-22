İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde... - Haberler

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde...
AA - Barış Seçkin - Spor
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde şampiyon oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde şampiyon oldu.
AA / Barış Seçkin - Spor