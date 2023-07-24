Kadınlar Dünya Kupası G Gurubu'nda İtalya, Arjantin'i 1-0 mağlup etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası G Grubu maçında İtalya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Eden Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İtalya, 87'nci dakikada Cristiana Girelli'nin kaydettiği golle karşılaşmadan galip ayrılarak, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.İtalya, G Grubu'ndaki ikinci maçında 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.30'da İsveç ile karşılaşacak. Arjantin ise 28 Temmuz'u, 29 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 03.00'te Güney Afrika ile mücadele edecek.