İsviçre'deki Dünya Bisiklet Merkezi'nde Bisiklet Keyfi
Son Güncelleme:
İsviçre'nin Aigle kentinde bulunan Dünya Bisiklet Merkezi'nde pump track parkurunda bisiklete binen bir kişi, 22 Kasım 2023. Merkez, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından elit antrenörlük ve eğitim merkezi olarak tanınmaktadır ve her yıl birçok sporcuyu ağırlamaktadır.
AİGLE, 24 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin Aigle kentinde Dünya Bisiklet Merkezi'nde pump track parkurunda bisiklete binen bir kişi, 22 Kasım 2023.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Dünya Bisiklet Merkezi, elit antrenörlük ve eğitim merkezi olarak biliniyor. 2002 açılan merkez her yıl tüm dünyadan çok sayıda sporcuyu ağırlıyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor