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İsviçre'deki Dünya Bisiklet Merkezi'nde Bisiklet Keyfi

İsviçre'nin Aigle kentinde bulunan Dünya Bisiklet Merkezi'nde pump track parkurunda bisiklete binen bir kişi, 22 Kasım 2023. Merkez, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından elit antrenörlük ve eğitim merkezi olarak tanınmaktadır ve her yıl birçok sporcuyu ağırlamaktadır.