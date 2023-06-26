İsviçre'de Ejderha Teknesi Yarışı düzenlendi
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İsviçre'nin Eglisau kentinde düzenlenen 31. Eglisau Ejderha Teknesi Yarışı'nda 80 takım yarıştı. Yarışa 1.680'den fazla kişi katıldı ve 3.000 kişi de yarışçıları destekledi.
EGLİSAU, 26 Haziran (Xinhua) -- İsviçre'nin Eglisau kentinde düzenlenen 31. Eglisau Ejderha Teknesi Yarışı'nda rekabet eden katılımcılar, 25 Haziran 2023.
31. Eglisau Ejderha Teknesi Yarışı, İsviçre'nin Eglisau kasabasındaki Ren Nehri'nde hafta sonu 24-25 Haziran'da düzenlendi. Yarışa 1.680'den fazla kişiden oluşan toplam 80 takım katıldı. İki günlük etkinlikte 3.000 kişi de yarışçılar için tezahürat yaptı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor