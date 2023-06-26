İsviçre'de Ejderha Teknesi Yarışı düzenlendi

İsviçre'nin Eglisau kentinde düzenlenen 31. Eglisau Ejderha Teknesi Yarışı'nda 80 takım yarıştı. Yarışa 1.680'den fazla kişi katıldı ve 3.000 kişi de yarışçıları destekledi.

EGLİSAU, 26 Haziran (Xinhua) -- İsviçre'nin Eglisau kentinde düzenlenen 31. Eglisau Ejderha Teknesi Yarışı'nda rekabet eden katılımcılar, 25 Haziran 2023.

31. Eglisau Ejderha Teknesi Yarışı, İsviçre'nin Eglisau kasabasındaki Ren Nehri'nde hafta sonu 24-25 Haziran'da düzenlendi. Yarışa 1.680'den fazla kişiden oluşan toplam 80 takım katıldı. İki günlük etkinlikte 3.000 kişi de yarışçılar için tezahürat yaptı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)