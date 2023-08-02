İsveç ve Güney Afrika FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Son 16 Turuna Yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan maçlar sonucunda İsveç ve Güney Afrika, son 16 turuna adını yazdırdı. İsveç lider olarak çıktığı grupta Arjantin'i mağlup etti, Güney Afrika ise İtalya'yı yendi. İsveç son 16 turunda A.B.D ile, Güney Afrika ise Hollanda ile eşleşti.

FIFA 2023 Dünya Kupası G Grubu'nda Güney Afrika - İtalya ve Arjantin - İsveç karşılaşmaları oynandı. Gruptaki ikinci maçında İtalya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İsveç, Waikato Stadyumu'nda Arjantin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan İsveç, grubu lider tamamladı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 66'ncı dakikada Rebecka Blomqvist ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Elin Rubensson kaydetti.

G Grubu'nda ilk iki sırayı alarak son 16 turuna yükselen İsveç ve Güney Afrika'nın rakipleri de belli oldu. G Grubu'nu ilk sırada tamamlayan İsveç, E Grubu'nu ikinci sırada bitiren A.B.D ile eşleşti. Güney Afrika'nın rakibi ise E Grubu lider Hollanda oldu. Hollanda ile Güney Afrika mücadelesi 6 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek. İsveç - A.B.D. mücadelesi ise aynı gün TSİ 12.00'de oynanacak.