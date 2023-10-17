İsveç ile Belçika'nın futbol federasyonları, Brüksel'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. UEFA tarafından alınan kararla maç askıya alındı.

İsveç ve Belçika, terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

İsveç ile Belçika'nın futbol federasyonları, iki ülkenin milli takımları arasındaki maçın askıya alınmasına yol açan Brüksel'de yaşanan olası terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı diledi.

İki ülke futbol federasyonunun sosyal paylaşım sitelerinden yapılan ortak açıklamada, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Vatandaşlarını stattan ayrılmaması konusunda uyaran İsveç Futbol Federasyonu, Belçika emniyetinden gelen çağrılara taraftarın uymasını talep etti.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftasında, Belçika'nın Kral Baudouin Stadı'nda konuk ettiği İsveç ile arasındaki karşılaşma, 1-1 eşitlikle devam ederken yarıda kaldı. Brüksel'de stada yakın bir noktada iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi ve saldırganın henüz yakalanamaması gerekçesiyle söz konusu karar, UEFA tarafından alındı.