Üye Girişi
Haberler

İsveç, Japonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Spor Haberleri

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final maçında İsveç, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İsveç-İspanya yarı final maçı 15 Ağustos Salı günü oynanacak.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final maçında Japonya'yı 2-1 mağlup eden İsveç, yarı finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde Japonya ve İsveç karşı karşıya geldi. Eden Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İsveç, 32'nci dakikada Amanda IIestedt'in golüyle 1-0 önde kapattı. İsveç, 57'nci dakikada Filippa Angeldal'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. Japonya, 87'nci dakikada Honoka Hayashi ile farkı 1'e indirse de kalan sürede başka gol olmadı ve İsveç yarı finale yükseldi. Japonya, mücadelenin 76'ncı dakikasında Riko Ueki ile penaltı atışından faydalanamadı.

İsveç- İspanya yarı final maçı 15 Ağustos Salı günü TSİ 11.00'de oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İspanya Japonya İsveç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title