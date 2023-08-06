İsveç, Amerika Birleşik Devletleri'ni penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsveç ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. İsveç, penaltılarla 5-4 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında İsveç, Amerika Birleşik Devletleri'ni penaltılarda 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İsveç ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. TSİ 12.00'de Melbourne Rectangular Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını ise Manuela Nicolosi ve Elodie Coppola üstlendi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı İsveç, penaltılarla 5-4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.