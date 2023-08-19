İsveç, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda 3. oldu

İsveç, Avustralya'yı 2-0 yenerek 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda 3. sırayı elde etti. Turnuvanın finali ise İspanya ile İngiltere arasında oynanacak.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, Avustralya'yı 2-0 yenerek turnuvayı 3'üncü tamamladı.

Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, ev sahiplerinden Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonda 3'üncü oldu. Brisbane Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsveç, rakibini 30'uncu dakikada penaltıdan Fridolina Rolfö ve 62'nci dakikada Kosovare Asllani'nin golleriyle 2-0 yendi. Avustralya ise turnuvayı 4'üncü sırada bitirdi.

Şampiyonanın finalinde ise yarın İspanya ile İngiltere şampiyonluk için sahaya çıkacak. Avustralya Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13.00'te başlayacak.