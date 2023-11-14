İstiklal Yolu Maratonuna 400'ün üzerinde başvuru yapıldı

Kastamonu'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından 400'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.

Kastamonu'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından 400'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla Ankara'ya götürüldüğü 'İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'nda Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu gerçekleştirilecek. Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan tarihi İstiklal Yolu'nda yapılacak maraton, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ile İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü organizasyonunda 19 Kasım Pazar günü koşulacak.

Maratonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500'den fazla koşucu, tarihi İstiklal Yolu üzerinde Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu'nu gerçekleştirecek. 15 Kasım'da sona erecek olan başvurularda şu ana kadar yurt içinden ve yurt dışından 400'den fazla sporcunun maratonda koşmak için kayıt yaptırdıkları öğrenildi. Koşu ise 19 Kasım'da büyük bir kalabalık ile İnebolu ilçesinde gerçekleştirilecek.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya, "2023 yılında 4.'sü düzenlenecek olan maratona hem yurt içinden hem de yurt dışından 500'e yakın sporcu katılacak. Başvurular 15 Kasım'da sona erecek. Koşu ise 19 Kasım'da İnebolu'da gerçekleştirilecek" dedi.

İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen ise, "Bu yıl 4'üncüsü yapılacak olan Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na tüm sporcu dostlarımızı davet ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki burada sadece bir koşu olmayacak, Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu ve İnebolu insanının kahramanlığını göreceksiniz. Şehit Şerife Bacı'nın hikayesini bu koşu sayesinde tüm dünyaya aktaracağız" diye konuştu. - KASTAMONU