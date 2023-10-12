İstiklal Yolu Maratonu, kasım ayında gerçekleştirilecek

Kastamonu'da bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

Kurtuluş Savaşı'nda özellikle İstanbul'dan, İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla Ankara'ya götürüldüğü 'İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'nda Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu gerçekleştirilecek. Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan tarihi İstiklal Yolu'nda yapılacak maraton, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ile İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü organizasyonunda 19 Kasım Pazar günü koşulacak.

Maratonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500'den fazla koşucu, tarihi İstiklal Yolu üzerinde Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu'nu gerçekleştirecek.

4. Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu hakkında bilgilendirmede bulunan Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ile İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü'nün öncülüğü ile İnebolu Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle 2023 yılında 4.'sü düzenlenecek olan maratona bu zamana kadar Türkiye'nin birçok ilinden 500'e yakın sporcu ile yapılan yarışma 2022 yılı itibarıyla uluslararası boyuta getirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında Şapka Kanunu ilk kez burada açıklandı. İstiklal Madalyalı 'tek' ilçe, Kurtuluş Savaşı'nda savaşa gönderilen silah, cephane ve mermiler İnebolu'dan Ankara'ya, Sakarya'dan ve Anadolu'ya buradan kağnı sırtlarında Şerife Bacı ve Şerife Bacı gibi kahramanlarımız tarafından taşındı. Ankara'ya en yakın sahil kasabası olması nedeniyle tarih, doğa ve deniz ile buluşarak, Karadeniz'de muhteşem bir doğası olan bir ilçe İnebolu, Kurtuluş Savaşı'nda denk kayıkları ile gemilerdeki mermileri karaya çıkaran cefakar kayıkçıların sayesinde hak ettiği madalyayı almıştır. Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ve İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü olarak İnebolu'nun tanıtımında belediyemiz ile çorbada bir tuzumuz olsun diye, spor camiasına bu güzel ilçemizi ve tarihi değerlerimizi tanıtmak için Uluslararası Şerife Bacı Yarı Maratonu'nu tertiplemiş bulunmaktayız. Maraton için İnebolu'ya gelecek olan 500 sporcuyla bir bu kadar yakınlarının katılımı ile bin civarında bir sporcu topluluğu İnebolu'da otellerde konaklama yapacak ve lokantalarda yemek yiyecek, hediyelik ürünler alıp memleketlerine götürecek. Aynı zamanda çektikleri resim ve video ile sosyal medyada İnebolu'nun tanıtımını yapmaktadırlar. 4. Uluslararası İnebolu Şerife Bacı İstiklal Yolu Yarı Maratonu için destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen ise, "İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü olarak bizler organizasyonda bulunduğumuz bu sene 4.'sü yapılacak olan Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na tüm sporcu dostlarımızı davet ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki burada sadece bir koşu olmayacak, Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu ve İnebolu insanının kahramanlığını göreceksiniz. Şehit Şerife Bacı'nın hikayesini dinleyerek hüzünleneceksiniz. Kahraman İnebolu kayıkçısının gemilerle gelen cephanesini 2.5 sene boyunca sahile nasıl çıkarttığını ve bu cephanenin nasıl taşındığını göreceksiniz. Koşu sonrası İnebolu'dan unutamayacağız hatıralarla ayrılacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk; 'hadi' deyince onun peşinden sorgusuzca giden torunları, sizleri İnebolu'ya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU