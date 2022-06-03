İSTE'den mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı - Haberler

İSTE'den mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı
AA - Burak Milli - Spor
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İskenderun Teknik Üniversitesinden (İSTE) mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.
İskenderun Teknik Üniversitesinden (İSTE) mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.
İSTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba, İSTE Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı başarıyla tamamladı.
Aybaba'ya diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci takdim etti.
AA / Burak Milli - Spor