İstanbulsporlu futbolcular ligde kalmayı başkanla kutladı
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- İstanbulsporlu futbolcular ligde kalmayı başkanla kutladı Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor, Ümraniyespor'u 4-0 mağlup ederek ligde kaldı.
- İstanbulsporlu futbolcular ligde kalmayı başkanla kutladı
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor, Ümraniyespor'u 4-0 mağlup ederek ligde kaldı. Maçın ardından futbolcular, sevinçlerini başkan Ecmel Sarıalioğlu ile paylaştı.
Ümraniyespor'u yenerek ligde kalan İstanbulspor'da büyük sevinç yaşandı. Maçın ardından futbolculardan Emeka Eze, Başkan Ecmel Sarıalioğlu'na sarılarak ligde kalmayı kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor