İstanbulsporlu Eduart Rroca ameliyat edildi
AA - Emrah Oktay - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Arnavut futbolcu Eduart Rroca ameliyat edildi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Arnavut futbolcu Eduart Rroca ameliyat edildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Rroca'nın tetkiklerinde akromioklavikular (eklemde kırıklı çıkık) tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren Eduart Rroca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.
AA / Emrah Oktay - Spor