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İstanbulspor, Yunan stoper Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Yunan stoper oyuncu Apostolos Diamantis'i kadrosuna dahil etti. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden İstanbulspor, OFI Girit forması giyen 23 yaşındaki Diamantis'i transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Yunan stoper oyuncu Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden OFI Girit forması giyen 23 yaşındaki stoper Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Apostolos Diamantis" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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