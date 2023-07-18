İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Diamantis'i transfer etti
Spor Haberleri
İstanbulspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Diamantis, OFI formasıyla geçen sezon 23 lig maçında 2 gol attı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya sağlandı.
İstanbulspor'un bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Diamantis, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden OFI forması giyerken, geçen sezon 23 lig maçında 2 de gol attı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor