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İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Diamantis'i transfer etti

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İstanbulspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Diamantis, OFI formasıyla geçen sezon 23 lig maçında 2 gol attı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Yunan defans oyuncusu Apostolos Diamantis'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya sağlandı.

İstanbulspor'un bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı Diamantis, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden OFI forması giyerken, geçen sezon 23 lig maçında 2 de gol attı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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