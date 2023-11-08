İstanbulspor Yarımcı Antrenörü: Mücadeleye Devam Edeceğiz

- Vural Önen: "İstanbulspor bu mücadelenin içerisinde var ve olmaya devam edecek"

SAMSUN - İstanbulspor Yarımcı Antrenörü Vural Önen, İstanbulspor'un küme düşme mücadelesi içerisinde olduğunu ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Son dakika golüyle Samsunspor'a 2-1 kaybeden İstanbulspor'da kırmızı kart gören Teknik Direktör Hakan Yakın'ın yerine basın toplantısına katılan Vural Önen, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Yardımcı Antrenör Vural Önen, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Samsunspor'un maçının hangi değerde olduğunu biliyorduk. Çok arzuluyduk. İyi mücadele ettik. Devreye önde girdik. Faul olmayan bir pozisyonda faul verildi ve o top gole neden oldu. Sonrasında moralimiz biraz bozuldu. İkinci golü biz de aradık. Penaltı sonrasındaki pozisyonda da golü yedik. Takımımız bu mücadele içinde var. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi yerlere gelmeye gayret göstereceğiz" dedi.