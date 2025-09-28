İstanbulspor ve Boluspor Beraberlikte Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Krstovski ve Hasani'den geldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Egemen Savran, Kerem İlitangil
İstanbulspor : İsa Doğan, Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan (Dk. 61 Ali Şahin Yılmaz), Mustafa Sol (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 55 Mamadou)
Boluspor : Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan (Dk. 20 Mustafa Çaylı), Kouagba, Lima, Liço (Dk. 63 Ömürcan Artan), Devran Şenyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 64 Boakye), Rasheed (Dk. 83 Harun Alpsoy), Hasani
Goller: Dk. 9 Krstovski ( İstanbulspor ), Dk. 68 Hasani ( Boluspor )
Sarı kartlar: Dk. 21 Kouagba, Dk. 86 Boakye, Dk. 88 Onur Öztonga, Dk. 90 Hasani ( Boluspor ), Dk. 34 Fatih Tultak, Dk. 64 Mamadou, Dk. 82 Emrecan Uzunhan, Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın ( İstanbulspor )
