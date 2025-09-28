Haberler

İstanbulspor ve Boluspor Beraberlikte Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Krstovski ve Hasani'den geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Egemen Savran, Kerem İlitangil

İstanbulspor : İsa Doğan, Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan (Dk. 61 Ali Şahin Yılmaz), Mustafa Sol (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 55 Mamadou)

Boluspor : Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan (Dk. 20 Mustafa Çaylı), Kouagba, Lima, Liço (Dk. 63 Ömürcan Artan), Devran Şenyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 64 Boakye), Rasheed (Dk. 83 Harun Alpsoy), Hasani

Goller: Dk. 9 Krstovski ( İstanbulspor ), Dk. 68 Hasani ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 21 Kouagba, Dk. 86 Boakye, Dk. 88 Onur Öztonga, Dk. 90 Hasani ( Boluspor ), Dk. 34 Fatih Tultak, Dk. 64 Mamadou, Dk. 82 Emrecan Uzunhan, Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

