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İstanbulspor'un Arnavut futbolcusu Eduart Rroca'nın sakatlığı tespit edildi

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İstanbulspor'un Arnavut futbolcusu Eduart Rroca'nın antrenmanda sakatlandığı ve yapılan tetkikler sonucunda sol hamstring kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Rroca'nın tedavisine başlandı.

İstanbulspor'un Arnavut futbolcusu Eduart Rroca'nın kasında kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Rroca'nın tetkiklerinin yapıldığı belirtilerek, "Rroca'nın sol hamstring kas grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Arnavut futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Spor

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