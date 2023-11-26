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İstanbulspor'un Arnavut futbolcusu Eduart Rroca'nın sakatlığı tespit edildi

İstanbulspor'un Arnavut futbolcusu Eduart Rroca'nın antrenmanda sakatlandığı ve yapılan tetkikler sonucunda sol hamstring kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Rroca'nın tedavisine başlandı.